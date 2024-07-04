00915剔除+投信反手賣超 鈊象股價2日跌逾百元

00915剔除，加上投信反手賣超，鈊象股價連兩日下跌逾百元。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣指數公司昨日宣布4檔指數定期審核結果出爐，其中，凱基優選高股息30ETF（00915）成分股調整後刪除鈊象（3293），鈊象股價連2日跌，跌逾百元，從新高點1395元下滑，截至9:39為止，鈊象股價下跌25元、來到1275元價位。

鈊象今年營收表現亮麗，股價也從年初740元一路起飛，更大手筆發放現金股利35元及股票股利10元，成為高股息概念股的當紅炸子雞，不過股票一路走高後，後遺症就是從高股息名單中剔除。

請繼續往下閱讀...

鈊象6月下旬股東會，董事長李柯柱分析，今年1-5月營收71.98億元、年增率達27.78％，展望今年營收也將優於去年，東南亞、歐洲市場都會是成長主力；根據鈊象1-5月自結損益每股稅前盈餘已達30.39元。

觀察昨日三大法人動向，昨日投信一口氣賣超達601張、自營商賣超20張，主要賣超券商為華南永昌證券，賣超張數高達789張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法