英業達H20出貨優於預期 AI伺服器下半年更旺

英業達目前除了輝達（NVIDIA）H100產品訂單暢旺，中系H20伺服器出貨動能更加優於預期。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）今年持續強化旗下AI伺服器產品線陣容，同時增進新型散熱模組效率，以最大程度地擴張獲利成長幅度，目前除了輝達（NVIDIA）H100產品訂單暢旺，中系H20伺服器出貨動能更加優於預期，可望反映在第2季的營運表現，全年營運高峰將落於第3季，並且延續至第4季的B100、GB200新品推出。

美國去年10月針對輸中AI晶片擴大限制範圍，輝達H800產品因此無法繼續販售給中國業者，英業達等台系供應鏈首當其衝，且當時一度伴隨著嚴重的缺料問題，部分供應商交期甚至長達53週，不過，隨著輝達釋出專為中系雲端服務供應商客製的H20伺服器產品，加上料況今年起逐漸趨於穩定，帶動整體AI伺服器產業欣欣向榮。

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供應鏈表示，由於H20伺服器為客製化的降規閹割版產品，主要算力參數僅是常規版H100的14.28%左右，儘管中國廠商積極自研晶片，但相關雲端智慧運算業務短期之內仍無法欠缺輝達產品的幫助，對於效能較低的H20伺服器，需要更多的數量才能補足1台H100的運算力，許多中國業者因此相繼批量採購H20，以符合未來發展需求。

觀察英業達第2季除了受惠於料況舒緩，H100伺服器出貨順暢之外，其所掌握的H20訂單也優於原先預期，動能可望延續至第3季，並伴隨著電子產業旺季到來，AI PC新品齊發之下，第3季將成為全年營收高峰，整體營運有機會明顯優於第2季與去年同期表現，第4季則將與第3季持平，同時呈現年對年成長。

英業達表示，集團在優化產品組合方面不遺餘力，為因應客戶需求，現已於AI伺服器中導入液冷輔助氣冷技術（LAAC）的散熱模組，為市場提供傳統開放式液冷與氣冷解決方案以外的選擇，並與相同機種的液冷效率節省7成成本，公司也將繼續深耕儲存器、高速交換機等AI相關專案，精進集團在資料中心領域的獲利。

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