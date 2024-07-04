台積電成功都靠官僚系統50年耕耘？ 許美華怒批：聽不下去！

「護國神山」台積電剛成立時，也經歷過慘淡經營的歲月。（路透）

首次上稿 00:22

更新時間 06:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有知名學者近日指稱，「護國神山」台積電能有今天「有賴於政府專業官僚系統耕耘將近50年」。科技專家許美華相當不以為然，痛批「當年國民黨政府飛快賣台積電股票，賣到張忠謀拜託不要再賣了，2015年還要喜迎中資紫光，繼續賣台灣半導體，現在好意思說『50年技術官僚體系多棒』」？

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工研院近日預估，台灣半導體業受惠AI帶動相關供應鏈需求強勁，今年產值將首度突破5兆元大關，達5兆1134億元，年增17.7%。清大榮譽講座教授史欽泰在台大社科院「WE CAN再造兆元產業科技人文論壇」上表示，這是50年來技術官僚體系做了很多事才完成，最關鍵的是被譽為「台灣經濟奇蹟的重要推手」的李國鼎、前行政院院長孫運璿對科技的眼光及掌握全局的能力，科技產業方能支撐今天的台灣經濟。

對此，許美華3日在臉書發文表示，「台積電創辦人對李國鼎當年支持成立台積電，當然是非常感謝的，但是，把今天台灣半導體產業鏈的成就，說是『50年來技術官僚體系做了很多事才完成』，真的讓人聽不下去⋯⋯台積電成立前10年，根本慘淡經營，張忠謀每天都擔心公司活不下去，那時候的政府對台灣發展半導體很有信心嗎？有想要長期持有、支持台積電嗎？其實，並沒有！」

「事實是，當時的國民黨政府整天急著賣台積電股票，賣到張忠謀拜託說不要再賣了，才讓現在國發基金還有6%的台積電！更不要說，過去10年，馬政府時代，2014服貿要開放二類電信、2015要開放中資紫光入股台灣IC設計，差點要把台灣半導體賣掉⋯⋯」。

張忠謀去年3月跟《晶片戰爭》（Chip War）一書作者米勒（Chris Miller）對談時，也有提到台積電初創階段的艱辛歷程，以及當時政府飛快出清台積電持股的事。許美華忍不住批評：「當年國民黨政府飛快賣台積電股票，賣到張忠謀拜託不要再賣了，2015年還要喜迎中資紫光，繼續賣台灣半導體，現在好意思說『50年技術官僚體系多棒』？」

她接著說：「大家想像一下，如果當年政府48%的台積電不要賣太多，剩下一半就好，台灣政府aka我們納稅人，現在會多有錢？投資本來就很難看得準，沒有要苛責之前的政府決策者，但是可不可以不要這麼厚臉皮的邀功攬功收割？」

最後許美華表示，「過去這幾年，半導體圈內人常被出差來訪的國際業界人士問到一個問題，『你們到底怎麼辦到的？』都是國際科技業高層，他們都很想知道，台灣到底是怎麼打造出這麼完整、又有競爭力的上下游供應鏈？到底有什麼秘訣？身邊業界朋友說，他們都不知道該怎麼回答這個問題，因為太多天時地利人和，太多人做對了太多事，台灣半導體才走到今天。實話是，重來一次，我們誰都不知道，該怎麼再次、成功的複製台灣護國群山！」

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