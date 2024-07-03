孫正義「AI夢」打了1場漂亮翻身仗！軟銀週三股價飆10705日圓新天價（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕軟銀集團創辦人孫正義在日前股東大會上放出豪語，稱將會傾盡全力，打造1個“超級人工智慧時代”，而市場也對其AI夢投下信任票，週三（3日）股價開高收高，終場收10705日圓，創收盤新天價，累計但年初至今，股價上漲76.94%，這一強勁漲勢，也標誌著孫正義打了1個漂亮“翻身仗”，重新為自己“正名”。

軟銀週三股價開盤直接以10605日圓開出，股價開高走高，盤中一度觸及10730日圓，終場收10705日圓，漲1.47%，收盤刷新紀錄。

請繼續往下閱讀...

外媒報導，6月21日，孫正義在股東大會上發表了一番振奮人心的高調講話，宣稱，他將會傾盡全力打造1個“超級人工智慧時代”，“可能會成功，也可能會慘敗，但軟銀別無選擇，只能嘗試”。

他還揚言，實現超級人工智慧是我生來要做的事情，無論以何種形式，都會追求超級人工智慧。

對於1位已經67歲的企業家來說，要說出這樣熱血又理想主義的宣言似乎有些罕見。但實際上，孫正義的決心並不只是說說而已，而是已經落實到行動上。

目前，軟銀旗下的電信部門正在積極投資於生成式人工智慧，不僅與微軟公司和初創公司Perplexity AI Inc．展開合作，還正在建設配備了輝達加速器的數據中心。

同時，軟銀旗下晶片業務Arm Holdings Plc更加不容忽視，作爲全球晶片設計巨頭，Arm正在努力將自身架構定位為運行人工智慧設備的節能方案。自去年9月IPO以來，Arm股價已經累計上漲169%。

過去幾年，孫正義過得並不順利，2021年，隨著軟銀重倉投資的阿里巴巴股價跳水，以及孫正義的一系列投資，包括投資WeWork、Katerra Inc.、OneWeb Ltd.和Zume Pizza Inc.等初創公司皆告失敗，軟銀遭受了數十億美元的巨額虧損，股價在2021年一度暴跌，孫正義的聲譽也因此受損。

但今年年初至今，軟銀股價已經累計上漲76.94%，這一強勁漲勢也標誌著孫正義打了1個漂亮“翻身仗”，重新為自己“正名”。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法