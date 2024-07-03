中國駭客「紅色茱麗葉」攻台 資安署證實有機關遭網攻

疑似由中國政府支持的駭客團體RedJuliett，在今年台灣總統大選和選後交接期間網攻台灣。（法新社檔案照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國資安公司揭露，疑似由中國政府支持的駭客團體「紅色茱麗葉」（RedJuliett），在今年台灣總統大選和選後交接期間，針對台灣70多個組織發動攻擊，規模勝於以往。數位發展部資安署今天證實，有政府機關遭網攻，已掌握相關情資，但不願透露是哪一機關。

美國資訊安全情報平台「記錄未來」（Recorded Future）報告揭露，可能位於中國福州的「紅色茱麗葉」，在今年台灣總統大選和選後交接期間，特別針對政府、教育、科技和外交領域相關機構發動猛烈攻擊，試圖偵查的台灣機關組織超過70個，但報告發布時並不知道他們是否成功駭入。

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本報記者向資安署詢問，資安署回應，「有掌握相關情資，並已協助機關應處」，資安署透過國內外情資持續掌握中，也適時通知機關聯防應處，以維護整體資安；至於是哪一單位遭駭，因事涉機關防護資訊，資安署表示不便代為回應。

「紅色茱麗葉」過去就曾鎖定台灣組織發動攻擊，但此次規模之大有別於以往。可能被駭的機關團體包括：台灣政府機構、外國代表處、與台灣政府有契約關係的臉部辨識技術公司、2家與台灣軍方有合作關係的航太公司等。

報告認為，「紅色茱麗葉」可能鎖定台灣蒐集情報，協助北京擬定對台相關政策，方式可能是透過開源VPN軟體等較難追蹤的公用工具，鎖定台灣政府機構、大學和重要科技公司發動攻擊。

根據資安署統計，今年5月蒐集政府機關資安聯防情資達到6萬4806件，可疑威脅為近1年新高，5月資安事件通報數達151件，同樣創下新高。資安署表示，主要是5月實兵演練攻擊成功導致案件增加。

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