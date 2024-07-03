逾70家黑店走私輝達GPU進中國 整台伺服器也賣、稱數週內交貨

地下網絡市場仍將輝達的AI GPU走私到中國，一些不法商家甚至出售整台伺服器。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國限制中國公司獲得先進的人工智慧和高效能運算處理器，但地下網絡市場仍將輝達的AI GPU走私到中國，一些不法商家甚至出售整台伺服器，美媒報導，超過70家經銷商在網路上公開宣傳這些走私晶片。

根據《華爾街日報》報導，由買家、賣家和快遞員組成的網路，正繞過美國對輝達處理器的出口管制，這些處理器對訓練人工智慧系統至關重要。超過70家經銷商在網路上公開宣傳這些晶片，其中許多經銷商承諾在幾週內交貨，有些甚至出售整台伺服器。

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去年秋天，一名26歲的中國學生將輝達人工智慧處理器從新加坡走私到中國。該學生將6張Nvidia計算卡（或模組）與他的個人物品放在一起，每個板卡大約有任天堂Switch的大小，順利逃過機場人員的注意。該名學生宣稱每張卡的價值為100美元，僅佔地下市場價值的一小部分，但無論是在新加坡、還是在中國都沒有引起任何買家的懷疑。《華爾街日報》聲稱，該學生的活動是一項更廣泛、鬆散隱蔽的行動的一部分，目的是逃避美國政府施加的限制。

輝達的AI處理器需求量很大，因為該公司的CUDA框架在中國的AI領域尤其受到學術界和商業開發人員的歡迎。因此，超過70家經銷商在網路上宣傳這些受管制的處理器。華爾街日報與其中25家經銷商進行直接聯繫。許多經過驗證的賣家表示，他們每個月的供應量達到數十個高階Nvidia晶片。這些賣家向新創公司和研究機構供貨，提供預訂並承諾在幾週內交貨。報導稱，其中一些甚至提供配備8個輝達處理器的伺服器，售價為30萬美元。

此外，新加坡的經紀人江哥（Jiang，譯名）利用東南亞分銷管道和系統整合商的人脈關係，為走私活動提供便利。他幫助中國客戶獲得先進的人工智慧處理器和伺服器，安排物流和海關文書工作。

特別是A100和H100型號的走私晶片在中國售價很高。官方稱，由於出口限制，輝達不會向中國出售這些晶片。然而，中國的研究機構和大學繼續透過非官方管道獲取這些晶片。儘管官方供應受到限制，但黑市已經適應了市場持續的需求。

輝達表示，根據美國出口管制，公司不會向中國出售受限制的先進晶片，並且它與主要與知名合作夥伴合作以遵守規則。

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