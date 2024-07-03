精測預估下半年業績 可望優於上半年

精測今（3）日公布6月營收2.76億元，月增達22.1％、年增2.5％，為今年單月新高。 （資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠精測（6510）今（3）日公布6月營收2.76億元，月增達22.1％、年增2.5％，為今年單月新高 ; 第二季合併營收為7.23億元，季增7%、年減2.9%，上半年累計營收13.98億元，年減1.5％，符合公司預期。精測預估，預期今年下半年業績可望優於上半年，全年營收目標將達雙位數成長。

精測表示，受惠智慧型手機次世代晶片（AP）、超高速運算（HPC）、繪圖晶片（GPU）等先進封裝相關測試介面需求增溫，帶動6月營收創今年以來單月新高紀錄，AI手機晶片相關探針卡、測試板訂單為主要成長動力，其次來自HPC先進封裝用的晶圓級測試載板相關訂單也開始挹注營收。

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精測指出，6月單月合併營收探針卡占比提高逾4成，今年第二季末明顯可見產業復甦，第三季產業正式進入傳統旺季，公司將新推出自製三合一混針探針卡，並持續精進符合GPU、AI手機或伺服器相關晶片等，先進封裝晶圓級測試載板相關訂單，依目前能見度來看，預期今年下半年業績可望優於上半年。

在ESG發展進程上，精測表示，公司日前獲台灣證券主管機關頒發治理評鑑「上櫃組排名前百分之五」的最高分群，這是公司第三度蟬聯上櫃公司前5%績優企業榮譽，顯示公司自CSR至ESG階段獲得第三方評鑑制度的肯定，企業精神『只有里程碑，沒有終點線』。

精測日前完成最新版本ESG永續報告書，書中正式啟動公司「CHPT BY AI」計劃，期望能藉由AI數位管理提高公司營運績效、培養人才提升公司人力結構，以實踐ESG企業永續責任。

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