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旅遊業苦苦掙扎 泰國考慮取消「下午禁酒令」振興觀光

2024/07/03 20:12

泰國下午禁酒令已實施長達52年。（歐新社）
《酒後不開車，安全有保障》

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國每天下午2時至5時禁止銷售酒類，但隨著旅遊業面臨成本上漲及消費者支出疲軟的困境，總理賽塔（Srettha Thavisin）有望終止這項長達52年的下午酒類銷售禁令。

彭博報導，泰國是全球最受觀迎旅遊勝地之一，由於當地氣候較炎熱，不少觀光客前往當地旅遊渡假時都會以酒類助興，但據了解，泰國下午禁酒令已有52年，在當地下午2點至5點是禁止銷售酒精飲料的，不過，近來全球經濟疲軟，旅遊業及餐飲業大受衝擊，週二（2日）當地餐飲業組織致信賽塔，要求對旅遊業採取緊急救濟措施，包括取消這項禁酒令，以緩解不斷上漲的成本及低迷的經濟。

對此，泰王國政府網站聲明指出，旅遊業正因成本上升和消費者支出疲軟而苦苦掙扎，「賽塔總理正積極考慮餐廳經營者提出的修改下午2點至5點禁止銷售酒精飲料的法律的提議」，而政府也持續促進旅遊業，並表示這項措施一旦取消，也將有助於提振當地觀光產業。

《酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，有害（礙）健康》

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