名師解盤》吳裕良：半導體、IC設計等營運成長族群看好

聯邦投信投資長 吳裕良

美國6月份製造業採購經理人指數（PMI）由5月的51.3，向上升至51.6的水準，為2024年3月以來新高，儘管表現遜於市場預估的51.7，但顯示經濟仍維持韌性；另一方面，美國5月職位空缺數（JOLTS）意外升至814萬個，遠超市場預期的796萬個，凸顯勞動力需求逐漸放緩，預期未來勞動市場持續降溫，薪資增長放緩，有望緩解物價壓力。此外，聯準會主席鮑威爾也表示，央行在降通膨方面取得了「相當大進展」，最新經濟數據表明通膨率正在回到下行軌道，因此聯準會有望在今年底開啟新一輪降息序幕。

今年台灣經濟持續轉佳，台灣綜合研究院修正2024年台灣經濟年增預測至3.57％，較前次預估提高0.39個百分點，國內民間消費熱絡，推動台灣經濟增長。至於出口方面，受惠AI相關等新興科技的應用，帶來整體產業結構需求的改變，資訊通訊相關產品表現強勁，出口暢旺；加以北美四大雲端服務業者加大AI相關領域投資力道，國內投資有望隨著廠商加大資本支出而明顯改善，內外需前景正向。

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AI掀起第五次工業革命，相關應用帶動科技業投資及產業升級轉型，AI產業鏈涉及到硬體、軟體、數據等多個環節，台灣具AI相關硬體及技術實力，在伺服器產業的生產佔全球伺服器出貨的80％以上，AI伺服器更佔據90%的市占率，成為AI供應鏈要角，明顯受惠未來AI發展趨勢。隨著2025年AI應用逐步完善，推升消費者對AI應用的需求，如手機、筆電等。記憶體大廠美光也看好在2025年，AI將帶動PC與智慧型手機需求成長，終端需求復甦下，台灣相關供應鏈亦可受惠。

另一方面，AI技術迅速發展，科技對電力的需求也隨之爆發式增長，其中Google、亞馬遜、微軟等亦陸續宣布來台建設資料中心，將拉抬台灣的電力需求，有望刺激台灣電網基礎建設的發展，帶動儲能與能源轉型的商機。

今日台股在美國科技業反彈下，大盤亦隨之反彈，重新站回23000點，主要以電子通路與半導體等族群表現強勢，非電子類股的金融保險表現亦不俗，市場資金以電子為主。加權指數終場上漲293.06點，加權指數收在23172.43點。目前台股位階較高，成交量未爆量，追高意願不濃，仍屬漲多整理現象，觀察個股6月營收表現，仍看好營運成長族群，包含：半導體、IC設計、半導體耗材及設備、網通、光通訊、蘋概股等。

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