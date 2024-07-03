中國反台獨新法擴大對我金融業風險 金管會：正評估討論

針對中國反台獨新法將擴大我金融業風險，金管會表示，目前已經評估討論當中。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕民進黨立委林楚茵今天在立法院財委會質詢指出，日前政府已提高國人赴中國旅遊警示燈號為橙色，面對中國風險攀升，是否應該同步檢討金融三業對中曝險並適度調整？金管會主委彭金隆回應，剛剛已經完成內部詳細評估，這一兩天就要再進行跨部會討論，也會持續密切觀察。

林楚茵在質詢表示，中國在6月公佈的反台獨法規中Ｇ授權若違反其中條款，是可以處以沒收財產，這也使得在中國有投資的7家台灣保險業，面臨高度風險當中；她質疑，金管會是否已對此風險進行重新評估？

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彭金隆回應說，對於新法規的影響，我們剛剛完成內部討論，接著，這一兩天就要跨部會討論這件事情，我們會密切來注意，有關投資這樣事情，這是過去從來沒以發生過，尤其，台灣有這麼多銀行、保險公司在大陸市場。

林楚茵追問，目前旅遊警示燈號已經提高，所以中國市場風險要更拉高，是不是連投資方面，我們也必須採取不一樣的態度？

彭金隆回應，金管會成立以來從未遇過的新的經營變數，收到相關訊息後正在密集進行風險評估，也將邀請公會、業者及相關部會進行討論。

此外，林楚茵主張，金融三業應該降低對中國的曝險，尤其在當前中國經濟下行和中國對台關係不友善的情況下，呼籲金管會參照烏俄戰爭期間的投資準則，要求金融機構將俄羅斯相關之金融商品自主納入不得投資範圍，重新審視對中國的投資策略，確保台灣金融業的安全與穩定。

彭金隆表示，將會密切監控各地區的投資風險，並考慮調整相關投資標準，以應對不斷變化的國際局勢。

此外，銀行局長莊琇媛會後接受媒體訪問，她說，因為目前中國大陸市場有新的規定，各部會都需要研議，若主管產業在有曝險的時候，要怎麼控管？

至於可能影響或作法？是否會調整銀行對中國曝險占淨值比？莊琇媛表示，雖然國銀對中國曝險占比大幅下降，但像有委員就認為，銀行業對中曝險還是有九千多億新台幣，仍是太多，我們會進一步討論評估。

至於近期是否有金融業者反映，相關法令頒布後已經受到影響？莊琇媛強調，目前都還沒有聽業者反映過。

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