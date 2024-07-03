所得稅款入庫！每人負債降至25.8萬 近半年新低

財政部表示，截至6月底，國債鐘平均每人負債降至25.8萬元。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國庫署表示，今年度總預算編列債務還本1150億元，為2002年「公債法」增訂還本下限後、23年來新高；而6月大宗稅款入庫後，總計執行債務還本共1158億元，且今年總預算及特別預算編列舉債預算均尚未執行；因此，國債鐘平均每人負擔債務由5月初高峰27.4萬元，逐步降至6月底的25.8萬元、為近半年新低。

國庫署說明，上半年為撥付各機關日常支出、中央政府軍公教人員年節獎金、地方政府補助款及年度出納事務整理期間的支出等，因大宗稅款尚未入庫，收支無法配合，須採短期融資調度，為歷來國庫收支調度日常。今年5、6月大宗稅款入庫後，即陸續清償短期融資調度的債務，並全數執行年度債務還本預算。

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根據統計，截至今年6月30日止，中央政府1年以上債務未償餘額實際數降至5兆8780億元，短期債務降至1600億元，合計6兆380億元，平均每人負擔債務降至25.8萬元，且中央1年以上債務餘額占GDP比重降至26.5%、創2001年以來新低。另，今年截至6月底，除執行債務還本預算1150億元外，並增加還本8億元，共計償還1158億元。

國庫署強調，今年度債務還本預算數已全數執行完竣，且總預算及特別預算原編列債務舉借預算共3569億元（未含追加預算），目前均尚未執行，後續將持續審視歲入執行狀況減少舉借債務或適時增加還本。

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