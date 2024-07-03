美議員：中國政府提供補貼 圖謀關鍵產業主導地位

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）近日警告，中國政府正在為眾多產業提供補貼，圖謀主導全球市場，並積極發展脅迫美國的關鍵技術和能力。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《美國之音》報導， 美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」近日警告，中國政府正在為眾多產業提供補貼，圖謀主導全球市場，並積極發展脅迫美國的關鍵技術和能力。

「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）近日在1場聽證會上表示，「中共想成為專制政權的兵工廠，他們在國內鎮壓十億人民，並為專制政權提供對外發動侵略的手段。為此，中共試圖掌控未來衝突的關鍵技術和領域。其中，3大關鍵領域就是晶片、造船和無人機，中國正大幅快速發展試圖取得主導地位，而美國的工業能力卻在減弱。」

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今年隨著18家新的晶片工廠開始運營，中國新增的傳統半導體生產能力將再增加13%，超過了世界其他國家的總和；此外，中國5月又宣布了規模達475億美元的「大基金」第3期計畫。

「美中戰略競爭特別委員會」的數據顯示，在美國使用的商用無人機中，90%由中國公司生產，在業餘愛好者使用的無人機中，中國公司生產佔了77%。 其中總部設在深圳的大疆創新占比最大，知名度也最廣。

穆勒納爾強調：「我們不應該依賴中共的技術，我認為，我們必須全神貫注才能打贏這場戰略競爭，應對中共對我們生活方式的威脅。」

「美中戰略競爭特別委員會」的兩黨議員對中國政府補貼產業的策略都提出了直接的批評，稱北京當局的做法就是「掐住全球最重要供應鏈的咽喉」。

穆勒納爾表示：「從華為到中芯國際、長江存儲、大疆創新等，每次都是同樣的套路，我們稱之為『華為遊戲本』，中國政府首先在某個戰略產業中挑出1個全國冠軍，然後對它提供補貼，再採用掠奪性定價，以巨大的反競爭價位提供產品，並進行全球擴張，同時趕走競爭對手，然後利用新發現的依賴關係來推進中共的利益。」「美中戰略競爭特別委員會」民主黨首席議員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）也說：「從鋼鐵、鋁、玻璃、造紙、消費電子和其他行業，我們已經反覆見識了中國的經濟遊戲規則，這套把戲給我們美國的工業基礎造成了巨大損害，因此，我們不想在他們使用同樣的遊戲規則時袖手旁觀，尤其是在可能影響我們的經濟和國家安全的戰略領域。」

華府智庫「美國戰略與國際研究中心」（CSIS）2022年公布的1項研究顯示，中國為各行業的企業提供了巨額補貼。報告舉例指出，2019年中國用於產業的補貼高達2480億美元，甚至超過了其國防支出，也是美國對產業補貼的2倍。

中國的鋼鐵業、電動車製造商、半導體開發商、太陽能板製造商、造船和石油生產商都受益於政府大幅補貼的政策，補貼方式包括發放低成本貸款、提供免費或廉價的土地、折扣電價以及國家投資基金的現金支持。

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