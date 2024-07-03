台股漲回2萬3千點 立委羅明才兌現承諾請吃雞排、珍奶

台股站穩兩萬點，財委會召委羅明才今天邀請財經官員及朝野立委吃雞排及珍奶慶祝。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今日反彈，大盤指數終場大漲293點，重新回到2萬3千點之上；立院財委會召委、國民黨立委羅明才日前曾承諾，台股若站穩2萬點就要在立法院請吃雞排與珍奶，今天（3日）也趁著金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲參加備詢，加上央行總裁楊金龍也應邀前來，3大財經首長加上財委會朝野立委，共同合影。

台股今天開高走高，終場收在2萬3172.43點。根據統計，今年以來截至昨日為止，台股漲幅累計達27.60%，位居全球第5、亞洲第1名。

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已經擔任八任立委的羅明才，長期都待在立院財委會，過去一直關注台股表現，在馬總統任期間，他最常在立院喊出口號，就是「台股上萬點，還給人民好生活」。後來，「台股衝破萬點」終於在前總統蔡英文任內出現，為慶祝台股睽違17年上萬點，羅明才於2017年5月15日，在立院財委會請吃百份雞排及珍珠奶茶；當時，邀請時任央銀副總裁楊金龍、審計長林慶隆、財政部長許虞哲、金管會主委李瑞倉，以及主計總處處長朱澤民共五位官員合照。

經過7年後，由於台股已經站穩2萬點，羅明才兌現承諾再度請吃雞排及珍奶，不過，只有一位首長吃第二次連莊，但現在已經升任總裁的楊金龍，另外，彭金隆與莊翠雲都是首次。羅明才強調，股市站穩2萬點，打拚經濟有亮點，下次等3萬點再請吃雞排。

尤其，今天財委會原本央行備詢的是副總裁嚴宗大，而楊金龍是羅明才特邀而出席。

財委會今天邀請金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲赴立院就「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」進行專題報告並備詢。

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