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在中國生產有高關稅！瑞典電動車Polestar好慘 每賣1台就虧125萬

2024/07/03 14:50

瑞典電動車 （EV） 製造商「極星汽車」（Polestar）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞典電動車製造商「極星汽車」（Polestar）週二（2日）公布2024年第1季未經審計的初步財務和營運表現，顯示主要財務指標持續惡化，不只交付量年減40%至7200輛，淨虧損更擴大到2.74億美元，粗略計算等於每賣1輛車，就虧損逾3.8萬美元（約125萬元新台幣）。由於極星汽車目前大部分車輛在中國生產，極星汽車表示將採取措施，以抵消歐盟和美國對極星汽車在中國生產的電動車，所徵收的高額進口關稅影響。

綜合媒體報導，極星汽車週二公布第1季營收從去年同期的5.434億美元，下降至3.453億美元，年減幅達36％；營運虧損也從去年同期的2.2億美元，擴大到2.317億美元；淨虧損則從去年同期的3769.4萬美元，增加到2.74億美元。

對於第1季營收大幅下滑的原因，極星汽車解釋，主要是受全球汽車銷量下降、庫存管理帶來的折扣增加，以及向中國合資公司銷售汽車的收入確認相關的複雜性等因素影響。

極星汽車雖然位於瑞典，不過公司控制權在來自中國的吉利控股（Geely）。

極星汽車發言人指出，調整業務計畫可能包括降低整個供應鏈的成本或採取其他行動，但不包括進一步裁員，希望能在2025年達成現金流收支平衡目標。

在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，幾個主要地區開始提高對中國製造的電動車的關稅，極星汽車預計，新車款Polestar 3將在今年夏末開始在美國生產，Polestar 4將於2025年下半年開始在南韓生產。最暢銷的Polestar 2將繼續在中國生產。

歐盟委員會提議對來自中國的電動車，徵收高達20%的關稅；另外一方面，美國則對來自中國的電動車徵收100%的關稅。

儘管極星汽車執行長英根拉特（Thomas Ingenlath）在與分析師和股東的電話會議上表示，考慮把生產轉移到歐洲，不過他沒有透露更多細節。

與其他公司一樣，極星汽車也面臨著電動車製造商日益惡化的需求前景，特斯拉在去年發起的價格戰，導致許多製造商難以銷售它們已經生產的汽車庫存。

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