賴總統提先進產業南移 蔣萬安：串聯內科、南軟、北市科打造科技廊帶

台北市長蔣萬安今（3日）表示，未來將結合南軟、內科以及北士科打造科技廊帶，提供產業鏈更多優勢。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市內湖科技園區是台灣科技業重鎮，不過總統賴清德日前表示，未來AI相關先進產業要轉往中南部發展，扭轉過往重北輕南狀況。台北市長蔣萬安今（3日）表示，未來將結合南軟、內科以及北士科打造科技廊帶，提供產業鏈更多優勢。

內科交通一直是難題，台北市長蔣萬安今出席「內科∞南軟」雙園巴士通車典禮，媒體詢問總統賴清德說高科技產業未來要轉往中南部發展，北市如何解決交通問題，讓內科、南軟再度獲得青睞？他表示，內科匯聚非常多企業，而且是台灣第一個民間投資都市計劃的典範，未來內科結合南軟以及北士科，打造一個科技廊帶。

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他也提到，台北市匯聚最多人才，擁有許多一流的大學，新創事業也占全台灣55%，有非常多的產業供應鏈都匯聚於此，企業也會考量各方條件，區位優勢以及相關的配套、交通便利性、教育、居住等，台北市是條件最齊備也是最適合產業投資的地方。

有媒體詢問義大利宣布重啟核電，蔣萬安對於重啟核電的態度？蔣表示，他一直強調政府要正視能源議題、傾聽地方聲音，要提供穩定充足的用電，希望政府拋開意識形態，滿足民眾期待。

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