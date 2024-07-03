環團指農地違章工廠面積不減反增 籲加嚴退場機制阻斷污染

地球公民基金會今舉辦記者會，呼籲政府加嚴工廠退場機制，針對新增建與未納管違章工廠立即斷水斷電或拆除。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕「工廠管理輔導法」2020年修法上路後，規範農地不可新設工廠。然而，環團指出，工輔法上路4年來，每年仍有上千件的農地違章工廠新增建舉報案件，且按照現行法規，偷排有毒廢水工廠仍能拿到工廠登記證就地合法，除污染農地外也有消防隱憂，籲政府加嚴農地工廠退場機制，針對新增建與未納管違章工廠立即斷水斷電或拆除。

地球公民基金會專員賴沛蓮指出，工輔法上路4年來，每年仍有上千件的農地違章工廠新增建舉報案件，顯示目前管制治理有漏洞、查處裁罰不夠確實，未能嚇阻違法亂紀的廠商新增建。另據農業部農地及農業資源盤查結果，近4年疑似工廠占用的農地面積新增達2433公頃，相當於243個大巨蛋，顯示新增農地違章工廠數量仍持續上升。

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綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，被特許能在農地上運作的工廠，排放污染影響比工業區工廠大很多，但污染農地造成的問題卻是大家共同承擔，農地工廠應受到更嚴格的污染監督與管理，只要發生污染就應強制遷離農地。

曾虹文點出，目前根據工輔法只要環保單位做出勒令歇業處分，就會撤銷工廠登記證，「但這根本是一個假的退場機制」，實務上環保單位幾乎不會做出勒令歇業處分，即使偷排有毒廢水，頂多勒令停工，只要改善就可以復工。她呼籲經濟部，把農地安全和糧食安全放在第一順位，盡快制定一套合理且有效遏止污染的農地工廠退場機制。

消防員工作權益促進會會員代表柯廷儒表示，違章工廠相較於合法建物結構較不穩定，然而去年内政部訂定的「輔導既存工廠自設滅火設備及替代設施指導原則」，卻缺乏強制力，導致許多工廠在消防安全上依然存在隱患。此外，違章工廠通常缺乏基本的消防設備和逃生設施，一旦發生火災，後果將不堪設想。只有儘速排拆違章工廠，才能從根本上消除這些潛在的消防隱患。

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