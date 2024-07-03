南山人壽首度冠名路跑賽 報名費捐「長明賞」

南山人壽今年首度贊助舉辦路跑賽事，冠名贊助的「2024南山人壽臺北城市創意路跑」，每報名1人，將捐贈50元給「長明賞」共同支持長跑運動員訓練。（圖由南山人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕南山人壽今年首度贊助舉辦路跑賽事，冠名贊助的「2024南山人壽臺北城市創意路跑」將於2024年11月10日登場，即日起開放報名；每報名1人，將捐贈50元給「長明賞」，邀請民眾跑步做公益，共同支持長跑運動員訓練。

南山人壽連續5年獲外溢保單新契約件數第一名，同時透過健康管理幫助保戶更健康。今年更首度贊助舉辦城巿路跑活動。

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南山人壽董事長尹崇堯表示，去年開始，南山人壽在全台各地舉辦NS OPEN運動賽事，競賽已成為南山人壽員工一年一度的重要活動；今年將這份運動精神與活力拓展至路跑活動，邀請廣大民眾一起出門跑步，共同響應健康生活。

為提升臺灣長跑運動的競爭力，南山人壽期盼將愛心傳播到馬拉松運動員上，將從每位參賽者的報名費中捐贈50元給「長明賞」，攜手民眾跑步做公益，協助減輕長跑運動員訓練負擔。

「長明賞」是以台灣第一位參加馬拉松奧運的陳長明先生命名的獎項，獎勵在長跑運動上具貢獻卓著的運動員，尤其是在國際賽事獲得殊榮或對臺灣長跑成績有重大突破的運動員為優先獎勵對象。

「2024南山人壽臺北城市創意路跑」由南山人壽冠名贊助，將於今年11月10日登場，賽事分為「挑戰組12.5km」及「休閒組3km」，並舉辦創意變裝秀競賽，參賽者可以根據個人喜好或靈感自由選擇變裝題材，增添賽事趣味與創意。

「2024南山人壽臺北城市創意路跑」報名期間為2024年7月1日中午12時起至9月13日晚上11時59分，或額滿為止。

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