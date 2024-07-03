好年輕！南韓500強企業董事長平均不到60歲

南韓企業研究機構「CEO SCORE」3日發布報告，稱今年南韓500強企業董事長的平均年齡為59.6歲。示意圖。（美聯社資料照）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓企業研究機構「CEO SCORE」3日發布報告，稱今年南韓500強企業代表理事（董事長）的平均年齡為59.6歲，較2020年增加1.1歲；此外南韓第一學府首爾大學畢業的代表理事佔比，亦有所減少。

據《韓聯社》報導，上述調查對象為2024年銷售額排名前500的企業、可確認代表理事履歷的405家企業，共528人。

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結果顯示，以2024年為準，500強企業代表理事的平均年齡為59.6歲，較4年前增加1.1歲；50至59歲人群比重從2020年的52.5%減少至40%，60至69歲人群則從35%增至48.7%。

以畢業院校來看，南韓3大名校首爾大學、延世大學和高麗大學畢業的公司代表理事，佔45.6%，較2020年的45.9%略減，但依然佔據總人數近半。

其中，首爾大學以21.4%居首，共113人，但較4年前25.4%、135人有所減少；延世大學和高麗大學各佔12.1%，共64人，較4年前分別增加2.9個百分點和0.8個百分點。

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