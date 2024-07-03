晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

AI帶動能源需求 Google碳排暴增48％

2024/07/03 10:42

AI帶動能源需求，Google報告公佈，2023年碳排放量相較2019年暴增48％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google最新的環境報告指出，由於公司在許多核心產品當中融入了AI（人工智慧），這家科技巨頭的碳排放量在過去5年內成長近5成，這也使Google要在2030年達到淨零碳排的目標變得更難實現。

綜合外媒報導，週二（2日）公佈的年度報告涵蓋了Google去年在實現環境目標方便的淨展，報告中表示，2023全年，Google的溫室氣體排放為1430萬噸二氧化碳當量（CO2e），年增13％，相較於2019年更是大增48％。

Google表示，資料中心的耗能增加，以及相關供應鏈的排放是罪魁禍首。隨著公司進一步在產品中擴大AI應用，未來要實現減排恐面臨更大的挑戰，因為AI運算強度增加，帶動能源需求成長，加上基礎設施的投資預計增加，都將帶來更多的排放量。

生成式AI接受用戶輸入指示，並給予文字、影像或音訊等新內容，相當耗能，隨著技術快速發展，需要愈來愈多的資料中心建置、運行，進而導致電力需求激增。報告中提到，Google資料中心總用電量在2023年成長17％。根據《CNBC》先前報導，到2030年，電力需求將成長20％，光是AI資料中心預計將為美國增加323 TWh（十億度）的電力需求。

不過，Google不是唯一因為AI需求而面臨碳排增加的大型科技公司，微軟（Microsoft
）在5月發佈的報告稱，自2020年以來，公司碳排放量增加近30％，主要是來自資料中心的建設。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財