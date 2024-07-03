AI帶動能源需求 Google碳排暴增48％

AI帶動能源需求，Google報告公佈，2023年碳排放量相較2019年暴增48％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google最新的環境報告指出，由於公司在許多核心產品當中融入了AI（人工智慧），這家科技巨頭的碳排放量在過去5年內成長近5成，這也使Google要在2030年達到淨零碳排的目標變得更難實現。

綜合外媒報導，週二（2日）公佈的年度報告涵蓋了Google去年在實現環境目標方便的淨展，報告中表示，2023全年，Google的溫室氣體排放為1430萬噸二氧化碳當量（CO2e），年增13％，相較於2019年更是大增48％。

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Google表示，資料中心的耗能增加，以及相關供應鏈的排放是罪魁禍首。隨著公司進一步在產品中擴大AI應用，未來要實現減排恐面臨更大的挑戰，因為AI運算強度增加，帶動能源需求成長，加上基礎設施的投資預計增加，都將帶來更多的排放量。

生成式AI接受用戶輸入指示，並給予文字、影像或音訊等新內容，相當耗能，隨著技術快速發展，需要愈來愈多的資料中心建置、運行，進而導致電力需求激增。報告中提到，Google資料中心總用電量在2023年成長17％。根據《CNBC》先前報導，到2030年，電力需求將成長20％，光是AI資料中心預計將為美國增加323 TWh（十億度）的電力需求。

不過，Google不是唯一因為AI需求而面臨碳排增加的大型科技公司，微軟（Microsoft

）在5月發佈的報告稱，自2020年以來，公司碳排放量增加近30％，主要是來自資料中心的建設。

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