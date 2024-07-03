引導壽險資金投入公共建設 彭金隆提出跨部會合作3大策略

為引導壽險資金投入公共建設，金管會主委彭金隆今天提出跨部會合作的3大措施。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會今天（3日）以「如何促進保險業資金擴大參與公共建設」邀請金管會、財政部等進行專案報告。金管會主委彭金隆提出跨部會合作3大策略，包括：「增加公共建設案源」、「增加公共建設金融商品種類」及「建立跨部會單一窗口協助排除法規障礙」等。

首先，根據金管會統計，保險業資金投入公共建設情形： 截至 113 年第 1 季底，整體保險業資金32.65兆元，整體運用於專案運用公共及社會福利事業投資金額（含不動產地上權及有價證券等各類投資管道）約 6092 億元，其中屬保險法第146 條之 5 專案運用、公共建設及社會福利運用金額為1375億元，占保險業資金儘 0.42%，距法定限額10%之3.27兆元，尚有相當空間。

請繼續往下閱讀...

彭金隆表示，保險業依現行法令已得透過多元管道投資國內公共建設，又保險業資金來自保戶，其資金運用須注意收益性、流動性及安全性，參與公共建設投資亦需考量風險。

不過，彭金隆也強調，推動公共建設為國家重要政策，需要跨部會合作及公私協力推動；金管會將續行配合國家重要政策，適時檢討相關法規，促進保險業者投入公共建設。

為促進保險業資金擴大參與公共建設，金管會提出「跨部會共同合作」之三大措施：第1、「增加公共建設案源」：釋出更多具合理期間及穩定報酬率，可由民間參與投資之公共建設案源，有助於促進保險業投入國內公共建設。

國發會今年4月29日召開「鼓勵壽險業資金投資社宅及公建事宜研商會議」邀請相關政府單位及金管會共同研商，與會單位已有共識檢討精進現行機制，推動增加公共建設採促參模式辦理，釋放更多案源提供民間業者參與投資。

第2、 「增加公共建設金融商品種類」：參考亞洲已有之公共建設證券化案例，倘政府單位可將目前具有穩定現金流之公共建設進行證券化，將可增加公共建設相關金融商品多元性，活化政府資金運用彈性，提供保險業參與投資之機會。

政府機關從公共建設證券化收回之資金後，可規劃及興建下一階段國家發展需要之公共建設，提供更多的公共建設滿足民眾多元需求，也可提供保險業資金去處，投資臺灣，促成良性循環，創造民間業者、政府及民眾之三贏局面。

第3、 「建立跨部會單一窗口協助排除法規障礙」：保險業參與公共建設投資，除涉及保險相關法規外，依個別公共建設種類及性質，亦涉及不同目的事業主管機關規定，建立跨部會單一窗口，透過跨部會協調溝通。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法