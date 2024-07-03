泰勒絲非唯一！ECB總裁點名3巨星 亦是歐元區通膨居高不下關鍵

泰勒絲倫敦演唱會造成轟動。（翻攝自IG）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「絲通膨」（Swiftflation）魅力比產業影響力還巨大，不過，歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，泰勒絲並非唯一1個導致歐元區通膨居高不下的因素，布魯斯·斯普林斯汀（Bruce Springsteen）、平克（Pink）和斯汀（Sting）3位巨星的大型音樂巡迴也帶動經濟成長。

CNBC報導，去年，隨著勒泰絲的巡迴演出，週邊酒店、航班和餐廳等服務支出激增，為此出現了“Swiftflation”和“Swiftonomics”（絲經濟）等術語。分析師甚至表示，她在倫敦約會期間對英國關鍵通膨數據的影響，可能會促使英國央行推遲預期的9 月降息。

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由於泰勒絲巡演對經濟的影響已被充分記錄，人們擔心各國央行在對抗通膨方面可能尚未走出困境。

不過，拉加德週二在葡萄牙辛特拉表示，儘管上個月20國集團的服務業通膨仍然居高不下，而泰勒絲在歐洲巡演門票又銷售一空，但通膨居高不下，並不能僅歸因於泰勒絲1人。

她指出，布魯斯·斯普林斯汀（Bruce Springsteen）、平克（Pink）和斯汀（Sting）等3位巨星的大型音樂巡迴帶來的消費者支出增加，據說也帶來了經濟成長。

拉加德指出，「服務業是最困難的一個。」她補充說，這種黏性是否會永久存在「尚無定論」。

歐盟統計機構週二表示， 6月歐元區服務業通膨穩定在4.1% ，排除能源、食品、酒精和菸草的波動影響，核心通膨率較上月維持在 2.9%，略高於經濟學家預測的2.8%。

同時，6月整體通膨率從5月的2.6%降至2.5%，符合路透社調查的經濟學家的預期。

拉加德指出，歐洲央行目前在抑制通膨方面非常積極，但指出不確定性仍然存在。

她表示，我們在通貨緊縮道路上走得很遠，我們正處於第1季度出現的緩慢復甦之中，我們希望這種復甦能夠持續下去。

歐洲央行上個月近5年來首次降息，將關鍵利率從創紀錄的 4% 降至 3.75%。分析師目前預計歐洲央行今年將在 9 月和 12 月再降息2次。

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