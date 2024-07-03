美國債殖利率仍高 黃金小跌

週二（2日）黃金下跌。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國債殖利率持續在高位，投資者消化了聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的言論，並期待週五將公佈的美國就業數據，週二（2日）現貨黃金下跌0.3%，報每盎司2324.88美元；8月交割的黃金期貨下跌約0.2%，報每盎司2333.40美元。

《路透》報導，基準10年期國債殖利率週一觸及1個月高點，週二維持在高位，削弱黃金投資吸引力。

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Blue Line Futures 首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）表示，市場對任何有關利率或任何有關聯準會政策的討論仍高度敏感。「我認為目前仍處於觀望型動能形勢。」

Fed主席鮑爾表示，Fed仍需更多數據才能做出降息決定，必須確保近期疲軟的通膨數據能真實反映潛在物價壓力的情況。

週二數據顯示，美國5月職缺升至814萬個。

目前市場焦點轉向本週五的非農就業數據，這對於評估經歷數十年高利率的美國勞動力市場是否仍具彈性相當重要。

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