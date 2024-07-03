火力全開 美今年來已吊銷8項對華為出口許可證

拜登政府今年已吊銷8項允許一些公司向華為出貨的許可證，加強對中國企業施壓。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據路透看到的一份文件，拜登政府今年吊銷8項允許一些公司向中國電信設備巨頭華為出口產品的許可證，加強對中國企業施壓。

負責監督美國出口政策的商務部今年5月曾表示，已吊銷「某些」許可證，但沒有具體說明受影響供應商的名稱或數量。路透在當時報導，高通和英特爾的許可證都被吊銷。

請繼續往下閱讀...

路透最新（2日）報導指出，商務部在回應共和黨眾議員邁克爾·麥考爾 （Michael McCaul） 質詢的文件中表示，自2024年初以來，商務部已撤銷了8項涉及華為的額外許可證。

華為沒有立即回應置評請求。高通和英特爾也沒有回應置評請求。

這些細節為拜登政府為阻止華為而採取的措施提供新的線索，儘管美國以國家安全為由削弱華為，但該公司已開始反彈，華為否認有安全風險疑慮。與此同時，國會中的共和黨對中國強硬派向該公司施壓，去年8月，儘管美國對這兩家公司實施出口限制，但華為還是推出了一款由中國晶片製造商中芯國際製造的先進晶片驅動的新手機，震驚業界。

研究公司Counterpoint 的數據顯示，華為的最新手機幫助在智慧型手機銷量飆，該公司在2023年實現了4年來最快的收入成長。

根據定於週二發送給麥考爾的文件，華為獲得的許可包括運動設備和辦公家具，以及消費大眾市場產品的低技術組件，例如平板電腦的觸控板和觸控螢幕感測器，這些產品被廣泛使用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法