玉山熊本「出張所」獲金融廳核准 預計10月開業

玉山銀行除了去年設立九州福岡分行，今年更設置熊本「出張所」，預計10月開業。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行從去年開始，積極布局日本市場，其中，玉山銀行今天宣布，已經正式獲得日本金融廳核准設立熊本「出張所」（支行），預計於10月開業。

玉山銀是2017年10月設立東京分行，開始日本市場支營運，其中，有鑑於「護國神山」台積電在九州熊本設廠，玉山銀先在2023年7月玉山設立福岡分行，是第一家在九州設立據點的台資銀行，接著，又在2024年6月24日獲日本金融廳核准設立熊本出張所，可望在10月開業，也是國銀對九州經營布局最積極。

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據指出，九州的福岡搭新幹線到熊本，最快只要40分鐘，但玉山銀除了福岡分行，還特別在熊本設立出張所據點，顯示對九州當地市場的重視。

玉山銀指出，日本熊本出張所的成立，可以提供半導體供應鏈、在地客群更多的服務，未來將與玉山福岡分行、九州金融集團及在地商會團體攜手合作，藉此提供顧客更完善的金融服務，掌握當地市場資訊及產業脈動，從中尋找供應鏈廠商合作及投資的商機，進而協助日本及臺灣半導體產業蓬勃發展。

根據統計，2023年台日雙邊貿易總額758億美元，台灣是日本的第4大貿易夥伴；日本是台灣第3大貿易夥伴，也是第4大外資來源國。

至於什麼是「出張所」？與支行有何不同？

銀行局官員解釋，出張所就是分行的一個附屬單位，由分行向下設置的據點，類似分行新增的業務單位，可以與客戶接洽、建立聯繫之業務活動或開戶等作業之收件，後續相關帳務及傳票保管仍由原來的分行處理，營業損益亦掛帳在原分行，但出張所後續相關帳務及傳票保管，仍由原來的分行處理。

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