富士康印度廠被指拒用已婚女性 印度人權當局要求調查

路透報導，蘋果主要供應商富士康拒絕已婚女性從事iPhone組裝工作。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對路透上週（6月25日）指出，蘋果主要供應商富士康一直拒絕已婚女性從事印度iPhone組裝工作，英媒Eastern Eye今（2日）報導，印度人權監管機構已要求政府官員調查有關富士康歧視行為的報導。

國家人權委員會（NHRC）在周一（1日）的一份聲明中表示，已向總理莫迪（Narendra Modi）的勞工部秘書和泰米爾納德邦（Tamil Nadu）州政府首席秘書發出通知，該邦是主要iPhone工廠的所在地，要求一周內提供詳細報告。「國家人權委員會認為，此事如果屬實，將引發對已婚婦女的嚴重歧視問題，導致平等權和平等機會受到侵犯」。

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路透的報導已引發電視頻道、報紙社論和婦女團體（包括莫迪黨內以及反對黨內部）調查此事的辯論。莫迪聯邦政府還要求泰米爾納德邦提供「詳細報告」。

印度勞工部、蘋果公司和台灣富士康沒有立即回應置評請求。

鴻海已在6月25日表示，集團並不會基於婚姻狀況、性別、宗教或任何其他因素，在招募員工方面做出歧視行為，相關指控皆予以駁斥。

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