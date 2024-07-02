引導保險資金投資公建 財政部提4大對策

財政部表示，保險業資金投資公共建設，仍有相當大空間。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明邀請金管會、財政部等就「如何促進保險業資金擴大參與公共建設」進行專題報導。財政部書面報告指出，保險業資金投資公共建設仍有相當大的空間，「促參2.0」就提高保險業投資公建4項對策，包括：提供保險業更多元投資標的、 擴大租稅優惠對象、排除投資障礙及協助排除履約爭議。

財政部指出，根據統計，2013年至2023年，民間參與公共建設案件共1262件，投資金額1兆4665億元，其中保險業投資共37件，投資金額3244億元、占比約22%。而保險業投資案件中，依「促參法」辦理者有9件、365億元，包含商業設施（物流中心）4件、文教設施2件，觀光遊憩設施、運動設施及交通建設各1件。

請繼續往下閱讀...

根據金管會資料，截至今年第1季，保險業整體投資專案運用及公共建設約6092億元，僅占保險業可運用資金32兆6570億元的1.86%，顯見保險業可運用資金投資台灣公共建設仍有相當大的空間。

財政部說明，「促參2.0」提高保險業投資公建的對策，首先是新增促參公建類別及民間參與模式，提供保險業更多元投資標的。2022年底「促參法」修法，新增影視音設施、綠能設施、資源循環再利用設施及數位建設等新興公共建設類別；並在原有5種模式外，新增RTO及ROO兩種模式；同時為降低民間投資風險，引進政府有償取得公共服務機制，由政府按營運績效付費取得民間提供的公共服務，即「政府購買公共服務」機制。

此外，通盤檢討促參重大公共建設範圍，擴大租稅優惠對象吸引保險業投資。財政部表示，配合促參法修正，通盤檢討重大公共建設範圍，凡符合促參法的重大公共建設者，均得享有最長 5 年免納營利事業所得稅、股東投資抵減營利事業所得稅、進口機具設備關稅優惠及投資支出抵減營利事業所得稅等租稅優惠，進一步吸引保險業投資。

財政部也修訂促參招商文件及投資契約範本，排除保險業投資障礙及資金運用管道。目前保險業在投標階段即得以單一廠商或合作聯盟方式，結合專業技術廠商共同投資促參案件，直接參與國內公共建設之興建、營運；另為鼓勵保險業

於促參案件營運階段投入資金，配合金管會修訂「證券投資信託及顧問法」之不動產投資信託相關規定，若修正通過，保險業資金也可透過購買公共建設 REITs 方式，投資已進入營運期之促參案件。

另，財政部於2023年7月成立促參案件履約爭議調解會，加速排除履約爭議，以強化民間投資公建的信心，迄今已接受9件促參調解案件申請並協助解決爭議，

財政部指出，今年度招商大會將於7月23日舉辦，已彙集各機關 將公告招商的民參案件商機逾1300億元，提供保險業等資金多元投資機會。觀察近3年促參案件簽約情形，民間投資金額從2021年283億、2022年566億、到2023年492億元；今年上半年促參案件簽約金額已達187億元、年增逾6成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法