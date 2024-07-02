美將對中國製起重機加徵關稅 引發美港口群起反彈

美國將對中國製港口起重機加徵25％的關稅稅率。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府5月宣布對價值約180億美元（約台幣5867億元）的中國產品加徵關稅，其中包含對中國製港口起重機加徵25％的關稅，原是希望避免中國產品在美傾銷及國安問題，沒想到卻引發全美各地港口的群起反彈。

彭博報導，美國加州、佛羅里達州、南卡羅來納州、德州和維吉尼亞州等多地港口上週都向美國貿易代表戴琪致函表示，中國起重機目前沒有其他進口替代，因此要求取消加徵關稅等措施。

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業界人士指出，若美國政府對中國製門式起重機徵稅政策正式執行，將會導致美國港口增加超過1.3億美元（約台幣42.7億元）的額外成本，並讓其與加拿大和墨西哥等北美其他港口的競爭中處於劣勢。

美國港務局協會負責人戴維斯上週五（28日）也指出，徵收關稅只會導致「負面結果」，不僅會嚴重影響港口效率和吞吐量，進而干擾供應鏈，還會導致消費者承擔更高的價格，連帶影響美國經濟問題。

另外，美國坦帕灣港口的負責人安德森（Paul Anderson）在信中表示，美國若要自己製造門式起重機，基本上不太可能很快面世，雖然德國及芬蘭能生產少量的起重機，但他們的零件也多半是與中國或俄羅斯採購，因此也會受到新政策的限制影響。

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