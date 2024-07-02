尖峰用電4118萬瓩、光電發電888萬瓩 2日同步改寫新高

台電觀測，2日尖峰用電4118萬瓩、光電發電888萬瓩，均改寫歷史新高紀錄。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕夏天高溫難耐，學子放暑假推升家庭冷氣用電，台電觀測到今日下午1點52分瞬時尖峰用電達4118萬瓩，刷新歷史新高，而今日太陽光電挹注發出近888萬瓩，估算白天備轉容量高達16%，晚間也因降雨後降溫，夜間備轉容量可達9%，整體供電無虞。

台電日前才剛上修今年尖峰用電到4119萬瓩，但原預測「破紀錄」時間應該在七月下旬，等於是提早約三星期刷新紀錄。台電指出，主要是端午過後高溫快速拉升，不過一周時間就多50到60萬瓩，和學生本周剛開始放暑假大有關係。

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今年是否會再打破用電新高，台電表示，主要還是氣溫，且需要觀察產業用電量是否增加，目前來看半導體製造業用電仍成長，石化等傳產下降，而家庭冷氣，台電認為是「能開都開」，預期民生用電增加有限。

根據台電統計，2日的瞬間尖峰用電4118.1萬瓩，最大供電能力4781萬瓩，備轉容量率高達16.1%，主要是光電發電也在今早11點43分、挹注888萬瓩創高。晚間供電能力，因下午大雨降溫，空調用電不會增加，預估可維持9%以上。

台電強調，核三1號機規劃7月底依法除役，已規劃由容量更大的豐德新機組替代，加上歲修機組回歸及再生能源，供電能力皆可滿足負載需求；全月日尖峰備轉容量率將保持10%，夜尖峰也以備轉容量280萬瓩作為準備，夜尖峰備轉容量率保持7%以上。

不過台電也呼籲，目前室外溫度已超乎預期，盼民眾使用冷氣空調能搭配風扇、落實節能。

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