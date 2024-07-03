2023年下半年全國14個行政區空屋率低於6％ 新北市包辦8個

台北市空屋率低於6%的行政區都位處東邊區域，包括信義區。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據最新發布的低度使用（用電）住宅、待售新成屋報告、俗稱：空屋率報告，去年下半年全國共有14個行政區的空屋率低於6%，其中新北市包辦8個行政區，台北市則有4個，另外台中市潭子區、台東縣蘭嶼鄉也是。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市空屋率低於6%的行政區都位處東邊區域，包括松山、南港、信義以及內湖，顯示大台北地區人口密度甚高，老房子也有居住使用的價值，絕大多數的房屋都有人使用，空置狀況在全台來看偏低。

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至於，新北市空屋率低於6%的行政區則有永和、泰山、新莊、板橋、樹林、土城、中和以及蘆洲等8個，曾敬德指出，其中多數行政區都有捷運或鐵道軌道運輸的優勢。

捷運優勢 可降低區域空屋率

反觀空屋率高且大於20%的行政區，依舊集中在偏遠地區，包括新北市萬里、空屋率高達31.09%，還有三芝、石門、平溪、雙溪、烏來等行政區，高雄市則有那馬夏、甲仙、六龜等，台南市則有左鎮區，其它還有宜蘭礁溪、新竹五峰、苗栗造橋、雲林台西…等等共21個行政區。

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