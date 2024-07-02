調查：31％企業OT環境遭入侵至少6次 比例高於去年

今年有近3分之1（31%）的企業組織表示其OT環境遭入侵超過6次。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕資安大廠Fortinet今天發布「2024年OT與網路資安現況調查報告」，調查結果顯示，今年有近3分之1（31%）的企業組織表示其OT（營運科技）環境遭入侵超過6次，相較於2023年的1成（11%）顯著上升。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，台灣的製造業和重要公用、民生等產業，隨著網路基礎建設的升級越來越仰賴OT環境運作，而台灣在AI等前沿科技發展之下，已成全球供應鏈中的要角，OT組織內部的資安韌性強化將更顯重要。

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這份報告針對台灣和全球超過550位的OT專業人士進行調查，這些受訪者來自大量運用OT環境的產業，包括製造業、交通物流、醫療製藥、能源公用事業等。

報告發現，針對OT系統的網路攻擊持續增加，而恢復運作的速度成關鍵。根據Fortinet調查，去年有49%的受訪者表示，經歷了僅影響OT系統或同時影響IT和OT系統的入侵事件。然而今年，有近4分之3（73%）的受訪者表示歷經了IT及OT系統的入侵。有鑑於攻擊增加，近半數（46%）的受訪者表示，他們判斷成功抵禦與否的關鍵，在於系統恢復正常運作所需的時間。

報告也指出，組織遭受入侵頻率急升，成長近3倍。今年有近3分之1（31%）的受訪者表示遭受超過6次的入侵，相較於去年的1成（11%）成長近3倍。值得注意的是，相較去年，惡意軟體攻擊的頻率有所減少，然而其他的攻擊類型皆持續增加。

Fortinet建議，企業可透過「分段部署」來解決OT安全挑戰，由於減少入侵需要一個強化的OT環境，Fortinet建議企業組織在所有的存取點實施網路策略控制，透過創造網路區域與分段，建立出一個具高度防禦力的OT環境。此外，團隊也應評估整體管理解決方案的複雜性、具集中管理功能的一致性平台所帶來的效益。

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