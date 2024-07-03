菲律賓炸雞巨頭殺進韓 快樂蜂收購Compose咖啡

菲律賓最大的餐廳營運商快樂蜂將收購韓國Compose Coffee 70%的股份。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕菲律賓最大的餐廳營運商炸雞巨頭快樂蜂（Jollibee Foods Corp. ）將收購韓國Compose Coffee 70%的股份，這是發展咖啡和茶業務的最新舉措。

快樂蜂在證券交易所文件中表示，這項投資將成為快樂蜂打開韓國快速成長的國際價值咖啡市場的大門，韓國的人均咖啡消費量位居全球第3。

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以炸雞聞名的快樂蜂正尋求透過在包括中國在內的國際市場上拓展其品牌，以及擴大咖啡和茶業務來促進公司成長。快樂蜂擁有The Coffee Bean and Tea Leaf 和越南 Highlands Coffee的控股權。Titan Dining II LP 和Elevation Equity Partners Korea Limited將分別收購Compose Coffee 剩餘的5%和25%股權，而快樂蜂擁有 Titan 90% 的股權，預計此次收購的總代價為3.4億美元。

2014年在釜山成立的Compose Coffee將成為快樂蜂旗下門市數量最多的品牌，使其門市網路接近1萬家，其中超過66% 將位於菲律賓境外。

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