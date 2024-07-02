照E化便民 嘉市地政結合稅務智能櫃員機啟動

嘉市推動E化便民服務，推出智能櫃員機，提供民眾申辦地籍謄本及稅務服務。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市推動E化便民服務，即日起在地政事務所登記課大廳、市府1樓中庭及財政稅務局1樓，各建置1台智能櫃員機，上班日提供民眾申辦地籍謄本及稅務服務，民眾使用智能櫃員機申請體驗取件，也有機會參加抽獎獲得好禮。

今天下午，地政結合稅務智能櫃員機啟動記者會在市府中庭舉行，市長黃敏惠、財政稅務局長洪彩燕、地政事務所主任孫煜勝等人出席。

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黃敏惠說，嘉市藉由數位科技打造跨機關整合服務，市府團隊與精誠資訊公司團隊攜手推出智能櫃員機，無論在地政需要相關的證明文件或是稅務的相關證明，透過機台就可以方便且快速申請且，節省人力。

智能櫃員機由知名插畫家SMART莊信棠設計，分別以代表嘉市的沉睡大白熊、代表地政的Q猴，及代表財政稅務局的長頸鹿樂卡等三個吉祥物元素為特色。

洪彩燕表示，稅務與地政業務息息相關，藉由智能櫃員機多功能的使用，主動盤點民眾經常申辦的稅務資料匯入機台，方便民眾透過該機台可以自然人憑證、行動自然人憑證、工商憑證或已註冊健保卡自行列印補發各稅當期繳款書、繳納證明、課稅明細表、房屋稅籍證明及財產所得清單等稅務文件，操作簡單，提供民眾更快速發證的選擇方式，節省民眾臨櫃等候時間。

孫煜勝說，智能櫃員機提供第一類登記簿謄本、第二類登記簿謄本、地籍圖謄本及建物測量成果圖，跨縣市部分與新北市、桃園市合作跨縣市櫃員機謄本核發服務。

透過智能櫃員機結合「無人櫃檯」及「電子支付」發展趨勢，民眾可自行選擇以自然人憑證、行動自然人憑證、健保卡或身分證等多種身分驗證方式，輸入申請標的，搭配悠遊卡、一卡通、信用卡等方式支付規費，民眾可自行操作櫃員機，不需親臨櫃檯排隊等待，短短幾分鐘內就能申請到所需要的資料。

嘉市政府今天舉行地政結合稅務智能櫃員機啟動記者會。（記者丁偉杰攝）

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