產能過剩又一例 中國塑膠洪流恐席捲全球 加劇貿易緊張

中國煉油廠源源不絕生產石化產品。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國內需疲軟使其激增的塑膠供應恐有外溢之虞，對全球其他地區構成新的貿易挑戰。榮鼎集團副總監韋斯特（Charlie Vest）警告，「這是繼鋼鐵、太陽能板，中國結構失衡明顯蔓延至全球市場的又一例子」。

彭博報導，牛津能源研究所中國能源研究計畫主任梅丹（Michal Meidan）也說，「中國化學品的產能過剩似乎是被低估的風險，西方產業皆低估中國可能出現產能過剩的質與量衝擊」。中國的塑膠熱潮已改變全球石化產業，在競爭對手產能放緩之際，中國的民營企業與國有煉油公司形成主導力量。

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Wood Mackenzie 首席石化分析師Kelly Cui說，「中國從2020至2027年之間的大舉投資已重塑全球供應動態，導致亞洲的結構性過剩，並使利潤持續偏低甚至為負」。該顧問公司估計全球近4分之1的乙烯產能面臨關閉風險，儘管如此，中國卻增加更多產能。

報導指出，在2019年至2024年底中國將完成許多相關工廠的建造，以將原油與天然氣轉變成乙烯與丙烯等產品，根據國際能源總署（IEA）統計，其裝置容量現在相當於歐洲、日本與南韓的總和。

以產量激增最顯著的丙烯為例，工廠透過丙烷脫氫（PDH）技術將天然氣轉變為丙烯，數據顯示，2019年至2024年間，中國PDH的全球產能已翻漲逾1倍。然而隨著供給量增加，中國國內需求卻下滑。

數據情報公司ICIS分析師Joey Zhou指出，過去幾年中國PDH廠的產能利用率通常是80-85%，去年降低至70%以下，今年有時僅接近50%，儘管如此，2024-2025年預計有9家PDH新廠將開始生產，預料將有更多產線關閉，以及更多海外銷售，以應對產能過剩。

該局面恐使中國與韓國等擁有龐大煉油產業的鄰國關係緊張。中國海關數據顯示，今年3月起中國持續成為聚丙烯淨出口國，這些貨物輸往越南、泰國、孟加拉等東南亞國家，甚至遠至巴西。

彭博亞洲化學品分析師Vivien Zheng說，「每個中國人都有這樣的觀念：如果他們行動夠快、如果能夠燒錢夠久，他們將成為拿下市占率的倖存者，然後他們能夠提高價格。多數新廠都在過去3到5年設置的，他們要忍受下行週期」。

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