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日本第2大石油工廠傳漏油起火 黑煙竄天畫面曝光

2024/07/02 16:36

「出光興產」位於千葉縣市原市的工廠傳出火警。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今（2）日日本時間下午2點30分左右（台灣下午1點30分），日本第2大石油公司「出光興產」位於千葉縣市原市的工廠傳出火警，當地消防部門獲報稱發生漏油起火，派出14輛消防車趕到現場，目前已知1人受傷。

《NHK》等媒體報導，消防部門約當地下午2點半（台灣下午1點半）接獲員工報案，稱位於市原市姉崎海岸的出光興產千葉工廠「有危險物品正在燃燒，漏油且冒出黑煙」。

根據報導指出，目前已知1名20多歲男子受傷，另外根據報導，目前出動14輛消防車進行滅火。

《NHK》報導，根據出光興產網站指出，千葉工廠是出光集團旗下規模最大工廠，主要進行燃油精煉、生產石化產品及潤滑油等作業。

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