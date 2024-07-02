名師解盤》容逸燊：AI資金移轉 中小型表現搶眼

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台北股市今天拉回179點，成交量能放大到4800億，盤中震盪，開盤往下大跌超過150點，幾乎拉升到平盤之後，再往下破今天低點，今天跌幅主要來自權值股，包含鴻海、聯電，除息後都呈現貼息狀況，所以大型股今天表現相對清淡，中小型股仍然熱鬧滾滾，像太陽能類股多檔漲停，元晶、茂迪、達能、聯合再生、安集和新晶投控，都拉出漲停作收，主要受到Google將來台灣設立資料中心，透過貝萊德，將在台灣大舉建置太陽能案場，國際資料中心來台密集設立的狀況下，台灣綠電非常之缺。儲能概念股以及太陽能股方面，7月開始都有不錯表現。

另外，權值股台積電拉回到960元，聯發科也拉回到1400元上下，目前外資淨空單仍2.55萬口以上，美元指數近期走揚，10年債殖利率也走高，所以相較之下，外資暫時不會在亞股有大幅度買進動作，盤面上中小型股仍是成交重心，OTC指數已經連續創近期新高，所以進入到7月，外資暫時休息的狀況下，盤面有小型股做表演，預期這一波大型股休息，可能到7月中法說會，將可能會有所轉折，外資預期，這一次台積電調升明年資本支出，最高可能到380億~390億美元左右，帶動這2天台積電相關供應鏈都強勢，今天京鼎盤中再創新高，漲幅2%，精材高檔震盪整理，再漲3%，家登再漲1.4%，所以進入到下半年，可以注意到台積電在整個資本支出的部分，以集中南部設廠2奈米量產，是不是會如期明年進行。

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另外就是AI部分，輝達暫時休息，台股AI資金慢慢移轉到其他類股上面，現在以中小型股表現，暫時搶眼，盤勢暫時還沒有反轉風險，預期到暑假後段，將會有蘋概股，以及AI相關族群，才會再有表現機會，7月操作上，可以轉往儲能、太陽能，月底將有生技展，這幾個族群去做選股，暫時可以把資金從AI以及大型權值股，分散到中小型股。

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