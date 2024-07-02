M Mobility攜手泰商簽署MOU 第3季啟動新專案

M Mobility董事長鄭顯聰（左）與Chosen Digital簽署合作備忘錄，目的在於開發電動車充電與能源管理生態系統平台。（Chosen Digital提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）主導的MIH電動車連盟前執行長鄭顯聰轉戰電動車新創企業「摩比和協股份有限公司 （M Mobility）」擔任董事長，聚焦電動車能源管理領域，並最新攜手泰國Josen Digital簽署合作備忘錄，目標第3季啟動新的電動車平台專案。

M Mobility目前鎖定泰國、印度與日本的電動車市場商機，鄭顯聰此次與Chosen Digital簽署合作備忘錄，目的在於開發電動車充電與能源管理生態系統平台，欲強化開創環保技術並增進產品的永續發展，初期將先瞄準泰國市場推廣，進而推向全球市場。

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鄭顯聰說，M Mobility致力於透過整合人工智慧（AI）、機器人、自動駕駛等技術，配合創新的綠色能源，向市場提供具有可持續性的交通解決方案，並以 MIH平台服務全球電動車市場，看好此次與Chosen Digital 的合作，能在開發技術上發揮重要作用，有利於推動旗下產品提高能源效率並減排溫室氣體。

據了解，M Mobility 的合作對象Chosen Digital此前已與泰國最大的配電公司——地方電力局（PEA）以及泰國國家電信（NT）簽署合作備忘錄，發展電動車能源管理系統，雙方耕耘的新平台將開發電動車充電基礎設施、能源管理、能源控制技術，提升能源使用和管理的適用性，滿足各國對清潔能源的迫切需求。

Chosen Digital對於與M Mobility簽署的合作備忘錄抱持樂觀態度，提到雙方要在第3季結束之前啟動第1項平台專案，並在2025年取得實質成果，最終目標是打造可廣泛適用於泰國以及世界各國的電動車充電與能源管理生態系統平台。

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