華孚上半年營收年增16％ 看好歐洲市場續成長

華孚6月營收5.13億元。圖為總經理甘錦添。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕車用機殼廠華孚（6235）今日公告6月營收5.13億元，月減7.42%、年增5.96%，上半年累計營收32.18億元、年增15.84%，持續創24年新高。總經理甘錦添於法說會中表示，看好電動車需求持續擴張，尤其歐洲電動車市場有持續向上，華孚也持續擴產，營運有望持續提升。

華孚切入車載市場後、營運持續增溫，去年車載營收比重已達到91%，其中純電動的新能源汽車業務佔比 53%、今年比重將維持在差不多水準。展望後市，甘錦添預期，歐美營收比重將會持續提升，尤其歐洲有政策推力、採用鋁鎂合金速度快，北美、日韓車廠耕耘久、也預期將有好結果。

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甘錦添也說，車載機構件仍持續朝大尺寸邁進，目前16至17吋的大尺寸部件佔比4成，其中顯示器相關機構件佔8成，座椅則視作未來重要機會、持續推進中；因鋁鎂合金的輕量特性、新能源車導入意願較高，但又有生產技術門檻，整體市場將需求維持成長。

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