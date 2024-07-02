AI、比特幣、愛情和人際關係哪個最重要？馬斯克選「它」

馬斯克（Elon Musk）認為愛情和人際關係比AI、比特幣重要。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電腦製造商「戴爾科技（Dell Technologies）公司執行長麥可·戴爾（Michael Dell）日前在社群平台X發起投票，詢問網友認為「人工智慧（AI）」、「比特幣（Bitcoin）」、還是「愛情和人際關係」哪個是最重要？科技富商馬斯克（Elon Musk）也被吸引參與投票，認為愛情和人際關係比AI、比特幣來的更重要。

綜合媒體報導，麥可·戴爾6月28日在社群平台X發起投票，詢問網友AI、比特幣、還是愛情和人際關係哪個是最重要的？結果在6萬4003名網友投票的情況下，有43.1%的網友認為比特幣是最重要；有39.2%網友認為愛情和人際關係最重要；有9.3%網友選擇AI最重要，覺得上述3者都不重要的網友占8.3%。

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麥可·戴爾發起的投票也吸引馬斯克參與。馬斯克還在麥可·戴爾發文下留言，透露自己投了「愛情和人際關係」，稱「自己真是個多愁善感的傻瓜」。

馬斯克上述留言，引發網友熱議。有網友表示，「當你已經是億萬富翁時，誰還需要比特幣！」、「我當你（馬斯克）愛AI」、「從首要原則來看，它必須是比特幣。健全的貨幣會催生愛情和人際關係」等。

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