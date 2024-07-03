投資名人墨比爾斯：川普當選 新興國家會感到更穩定、美元續走強

「新興市場教父」墨比爾斯表示，若川普連任美國總統，新興國家可能感到更加的「穩定」感，美元將繼續走強。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）表示，若川普連任美國總統，新興國家可能給予正面評價，因為將為他們帶來「穩定」感，而美元將繼續走強。

在美國福斯電視克拉曼倒數計時（The Claman Countdown）節目中，主持人向墨比爾斯資本合夥人（Mobius Capital Partners） 創始人詢問他對世界近期政治發展，以及市場可能受到的影響的看法。

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墨比爾斯表示，看到歐洲正在發生的事情（極右翼政黨崛起），不僅在法國，而且在歐洲其他地區，這與美國正在發生的事情之間有相似之處，真是令人驚訝，而且這似乎朝著更保守的觀點邁進。

他認為，過去川普的反移民政策和他對烏克蘭的更保守的立場「相當不受歡迎，但現在看來，美國和歐洲民眾的情緒正逐漸改變中」。

墨比爾斯表示：「從全球角度來看，我想說的是，一個更強大的總統一旦上台，通常會更容易被民眾接受，所以如果川普真的獲勝，這對新興國家來說可能會有積極的影響；他們會覺得更加穩定，我們可能會看到美元繼續走強」。

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