「滬九條」效應發威 上海中古屋6月成交近3年新高

上海5月27日推出「滬九條」政策，鬆綁限購令及諸多限制後，房市交易量回升。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國上海5月27日推出「滬九條」政策，大力鬆綁限購令，成效已逐步顯現，新房詢問量和成交量提升，二手房帶看量和成交量明顯增加，成交價格總體平穩，根據最新數據顯示，上海6月中古屋成交量月增41.1%至2萬6374套，創2021年6月以來最高單月成交紀錄。

中國《每日經濟新聞》報導，根據中指研究院監測數據顯示，上海6月的新建住宅商品成交1萬505套，成交面積達115.8萬平方公尺，其中最後一週新屋成交量達3883套，成交面積44.8萬平方公尺，不過，中原地產表示，供應偏弱的問題仍限制了新屋成交量，反而是中古屋的交易量較為活躍。

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根據上海網上房地產數據，上海在6月29日的中古屋成交量就高達1210套，隔天也成交1055套，在6月的最後一個週末成交量就超過2000套房。

事實上，6月上海中古屋市場網簽量大幅上升的背後原因與「滬九條」新政策有關，當地自5月27日開始大力鬆綁限購令，外地單身可在外環內​​購買1套中古屋，多孩家庭可多一張房票，離婚不再查婚前家庭房屋數量等，還將上海首套房頭期款比例降至20%，貸款利率也降到LPR制度以來的最低點，盡可能滿足了不同剛性需求、改善等不同層級的房屋消費需求。

根據安居客數據，截至6月29日，上海中古屋總成交量達2萬5319套，為2021年6月以來首次突破2.5萬套。

另外，一名上海市民周先生6月28日前往中海領邸玖序選屋，形容現場的選屋隊伍宛如迪士尼樂園排隊一般，剛排隊就聽見裡面在歡呼售罄，購屋專案甚至在短短90分鐘左右就已售罄，這意味著平均24秒就賣出一間套房。

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