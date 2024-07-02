三星工會7/8起罷工3天 直到勞方訴求得到實現

三星工會計畫7月8日起罷工3天。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於勞資談判嚴重分歧，南韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）規模最大工會「全國三星電子工會（NSEU）」計畫將在7月8日起發動3天罷工。

7月1日下午，NSEU與三星電子副會長級別主管、半導體業務的設備解決方案（DS）部門負責人全永鉉會面，要求職工帶薪年假增加1天，以及向未簽署2024年薪資談判合約的工會成員給予補償。但最終協商未果，NSEU宣布決定進行總罷工，直至勞方的訴求得到實現。

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消息一出，引發外界擔憂心是否會衝擊晶片生產。對此，分析師認為，罷工本身不太可能對晶片產量產生重大影響，因為目前三星電子多數晶片生產都是自動化作業。

綜合媒體報導，三星電子勞資雙方自今年1月起開展薪資談判，但未能縮小意見分歧。之後，經南韓中央勞動委員會調停中止決定和工會成員內部投票，NSEU取得合法罷工權；6月7日，NSEU發起三星電子成立55年來首場罷工。

《路透》報導，NSEU官員週二（2日）表示，公會已計畫於7月8日至10日舉行罷工，目前正在確定將多少勞工參加罷工。

罷工消息一出，引發外界擔憂心是否會衝擊晶片生產。對此，有分析師認為，工會罷工行動不太可能對晶片產量產生重大影響，因為目前三星電子多數晶片生產都是自動化作業，但也補充表示，任何影響最終都將取決於有多少營運晶片工廠的勞工參與罷工、以及罷工時間的長短。

對於工會罷工計畫，三星電子拒絕發表評論。

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