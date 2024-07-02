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6月機車掛牌量5萬9485輛 三陽續奪冠

2024/07/02 13:18

三陽SYM機車6月掛牌量2萬3356輛，市佔率39.3％，坐穩銷售冠軍。（三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕6月機車銷量出爐，全台機車掛牌數達5萬9485輛，較5月減少1萬206輛，較去年同期減11.3％，累計上半年機車掛牌量34萬7582輛，年減4.44％。

其中，三陽SYM機車6月掛牌量2萬3,356輛，市佔率39.3％，坐穩銷售冠軍，累計上半年掛牌量14萬2334輛，市佔率40.9％。

光陽KYMCO機車6月掛牌量1萬6,449輛，市佔率27.7％，累計上半年掛牌量9萬6093輛，市佔率27.6％。

山葉 YAMAHA機車6月掛牌量8,949輛，市佔率15.0%，累計上半年掛牌量達5萬4905 輛，市佔率15.8%。

Gogoro電動機車6月掛牌量5747輛，市佔率回升至9.7％，累計上半年掛牌量2萬2967輛，市佔率6.6％。

機車業者表示，6月總市場數量較5月減少1萬206輛領牌數來到5萬9485台，主因為本月領牌天數較5月減少4天，造成整體市場銷售台數降低。

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