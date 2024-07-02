焦點股》羅昇：AI前景看好 股價創新高

羅昇企業於台北國際電腦展期間展出協作型Robot AI+瑕疵檢測方案。（羅昇提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕機器人概念股羅昇（8374）受惠於攜手工業電腦大廠友通（2397）強化佈局AI智動化領域，業務前景持續受到市場看好，今盤中股價飆漲停99.4元，創下歷史新天價，成交量超過2.1萬張。

羅昇月線創下連6紅佳績，對比2023年底收盤價28.25元，今年以來漲幅高達251.85%，不過，三大法人上半年累計買超張數僅565張，且同一期間持股200張以上大戶的比重下降約3個百分點，持股200張以下散戶比重相對上升約3個百分點，提醒投資人留意追高風險。

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從基本面來看，羅昇今年首季營收7.02億元、年減12.25%，每股盈餘（EPS）0元，劣於去年同期的0.01元，今年前5個月累計營收為12.13億元、年減9.82%，法人認為，儘管羅昇產業合作夥伴有台達（2308）、友通等大廠，但股價確實已經過熱，雖然短線表現強勁，但未來需持續觀察營運實績是否能夠跟上股價。

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