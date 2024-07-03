LTN經濟通》武漢肺炎救世主 如今官司纏身

阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）在疫情流行期間，秉持「無獲利」原則向全球提供疫苗，被外界譽為「佛心公司」，風光一時。（路透）

AZ在疫情大流行期 扮演大善人

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2020年爆發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在全球肆虐，疫苗問世後更是一度供不應求，全球各大疫苗生產商在此期間大賺災難財，不過阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）卻在疫情流行期間，秉持「無獲利」原則向全球提供疫苗，被外界譽為「佛心公司」，風光一時，只是隨著疫情消去，AZ宣稱因供應過剩，已在全球範圍內下架新冠疫苗Vaxzevria，不過AZ也被爆出，首度在法庭文件中承認自家的新冠疫苗Vaxzevria，可能在非常罕見的狀況下引起血栓副作用，曾經的「良心企業」，現在正應付著官司風暴。

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AZ疫苗Vaxzevria被視為疫情時代的的「救星」，因比起其他新冠疫苗，AZ較便宜，又容易儲存。研發一支疫苗通常需要花10年的時間，但Vaxzevria發明者牛津大學詹納研究所教授吉爾伯特（Sarah Gilbert）與研發團隊，卻只花了約10個月就研發成功，他們更放棄專利，願意以無償的方式轉移給AZ使用，AZ也同意在疫情大流行期間以「成本價」提供疫苗給全球，主要是收入較低的國家，拯救了全球數百萬人的性命。

儘管各家疫苗廠的技術、成本不同，對高、中、低收入國家的售價，也是浮動制定，但根據2021年狀況，AZ疫苗Vaxzevria的售價遠遠低於同業，莫德納每劑疫苗售價落在22至37美元之間、輝瑞BNT每劑約在19至28美元左右，但AZ每劑價格僅有2至6美元。

在儲存方面，Vaxzevria只需要保存在攝氏2至8度間，也就是一般冰箱冷藏室的溫度，對比莫德納疫苗（Moderna）的零下20度，以及輝瑞BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗的零下80度，冷鏈成本低了許多，AZ疫苗的生產與運輸成本因此大幅降低。

Vaxzevria發明者牛津大學詹納研究所教授吉爾伯特（Sarah Gilbert）。（歐新社）

AZ疫苗因副作用 遭多名患者求償

AZ今年5月的聲明指出，根據獨立估計，Vaxzevria 僅使用第1年就挽救了超過 650萬人的生命，在全球供應了超過30億劑疫苗，「我們的努力得到了世界各國政府的認可，並被廣泛認為是結束全球疫情大流行的關鍵組成部分。」

不過，AZ也因Vaxzevria的疑似副作用，正陷入官司問題。有2名孩子的英國男子史考特（Jamie Scott）2023年控告AZ，他自稱在2021年4月接種Vaxzevria後，頭腦出現血栓並出血，導致他無法工作，住院期間醫院更3度發出病危通知，被醫生判定有永久腦損傷。

AZ對史考特的指控提出辯駁，不過在今年2月的法庭文件中，AZ坦承Vaxzevria在非常罕見的案例下，會造成罕見血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome,，TTS）。但AZ同時強調，目前尚不清楚因果機制，TTS也有可能在沒有Vaxzevria或任何疫苗的情況下發生，強調任何個案都需要專家證明因果關係。

AZ指出，AZ疫苗Vaxzevria僅使用第1年就挽救了超過 650萬人的生命，在全球供應了超過30億劑疫苗。（美聯社）

AZ疫苗已停產 撤銷歐洲銷售授權

目前英國已經有51名患者狀告高等法院，預計求償金額將達1億英鎊（約新台幣40億元），若AZ承認Vaxzevria導致嚴重疾病或死亡，將可能導致賠償。有觀點認為，AZ於法庭文件中承認Vaxzevria具有TTS風險，這轉變可能是數百萬英鎊的法律賠償鋪路。

研究估計，每10萬名Vaxzevria疫苗的接種者，約有2至3例會出現TTS。

AZ今年5月指出，隨著多種針對變異新冠病毒的疫苗開發，市面上可用的更新版疫苗已經過剩，這也導致了Vaxzevria的需求下降，目前該疫苗已不再生產或供應，因此也決定撤銷Vaxzevria在歐洲的銷售授權。此舉引發外界聯想，AZ回收Vaxzevria的舉動是否和「TTS」有關。AZ則強調兩者並無關聯，時間點純屬巧合。

澳洲迪肯大學 （Deakin University）流行病學系教授班尼特 （Catherine Bennett）告訴英國《衛報》（The Guardian），Vaxzevria在全球對抗新冠的鬥爭中發揮了關鍵作用，特別是在疫情初期，當時能用的疫苗有限，「它拯救了數百萬人的生命，這一點不應該被忘記」。

專家強調，Vaxzevria在全球對抗新冠的鬥爭中發揮了關鍵作用，特別是在疫情初期。（歐新社）

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