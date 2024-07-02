台股ETF受益人突破870萬創18週新高，00919人氣最旺週增3萬人（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新1週增加13萬9255人，來到87萬00810人為連續18週創新高，進一步觀察，上週台股ETF中受益人增加的有45檔，其中剛除息的00919群益台灣精選高息ETF人氣最旺，1週增加3萬0077人。

市場法人表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，投資人可趁台股高檔拉回，以及ETF除息後的便宜價，把握逢低分批進場中長線布局機會。

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財富管理業者表示，00919在6月24日除息後的便宜價吸引不少中長線投資人進場，雖然受大盤震盪影響，00919目前仍貼息，不過，從過去4次配息紀錄來看，00919的確配出滿足投資人的息率，且今年以來含息報酬率也超過2成表現出色，堪稱息利雙收人氣王，此外，以過去4次次次填息的紀錄，還是讓投資人對其有信心未來填息表現，因此趁除息後的甜甜價投資人紛紛逢低布局。

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