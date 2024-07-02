不忍了！日2大航空列出9種拒絕登機行為

日2大航空祭「客戶騷擾」政策，9行為恐被趕下飛機（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不忍了，日本最大2家航空公司，增加「客戶騷擾」政策，正在嚴厲打擊乘客以言語、性騒等9種虐待空服員行為，最嚴重可能會被趕下飛機和交由警察處理。

CNBC報導，在日本各行業一線員工虐待事件不斷增加後，現在連日本航空和全日空航空，也在上週五（6/28）更新其網站，增加了「客戶騷擾」政策。

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兩家航空公司使用相似的措辭，列舉了政策中構成「騷擾」的9種行為，包括：

1、辱罵性語言、攻擊性語氣、侮辱、歧視、誹謗

2、威脅性言語或行為

3、過度或不合理的要求

4、突擊

5、擾亂商業運作的行為（長期拘留、過度重複請求或投訴）

6、未經允許進入工作場所

7、欺騙員工的行為

8、在社群媒體和網路上誹謗公司或其員工

9、性騷擾

其中，全日空的客戶騷擾政策還包括偷窺、跟蹤和不雅行為。

全日空航客戶服務推廣、客戶體驗管理副總裁Yoshiko Miyashita 告訴《日經亞洲》，這些政策旨在解決由於缺乏明確標準而導致員工難以處理客戶互動的問題。她說，這給我們的員工帶來了沉重的負擔，導致一些人被迫休假。

日航的政策 也要求航空公司員工接受騷擾訓練，日航將為員工提供手冊，詳細說明如何快速、適當地應對「惡意」行為。

此外，日航還為員工的身心健康提供了善後支持。

兩家航空公司的政策都規定，騷擾員工的旅客將受到警告，警告後的後果可能包括拒絕登機和警察介入。

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