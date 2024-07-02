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造假風波影響 豐田今年上半年日本銷量為311強震來新低

2024/07/02 09:53

造假風波影響，豐田今年上半年日本銷量為311強震來新低。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠「豐田汽車（Toyota）」受旗下子公司大發工業（Daihatsu）、豐田自動織機（Toyota Industries）數據造假風波影響，公司2024年上半年銷量大減逾2成，創日本311強震以來新低水準。

《 MoneyDJ 》報導，根據日本汽車經銷商協會（JADA）及日本輕型汽車協會連合會（JMVA）週一（1日）公布的數據顯示，受大發、豐田自動織機數據造假而一度停止出貨影響，2024年上半年日本國內新車銷售量（排氣量超過660cc的登錄車＋排氣量未滿660cc的輕型汽車）年減13%，至212萬7490輛，就歷年同期來看，為受晶片短缺影響導致銷量大減的2022年（208.6萬輛）以來新低。

而就個別廠商情況來看，大發、豐田自動織機測試造假事件，也造成豐田部分車款一度停產、停止出貨，拖累豐田2024年上半年新車銷售量年減23%，至63萬6569台，就歷年同期來看、為日本311強震影響的2011年以來（48萬2354台）新低水準。

截至台北時間2日早上9點38分左右，豐田汽車股價暫報3317日圓，漲幅1%。

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