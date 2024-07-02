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歐洲航空航班遭遇「強烈亂流」緊急轉降 至少30人受傷

2024/07/02 09:09

歐洲航空一架航班遭遇亂流，社群平台上流傳的照片和影片可見，部分飛機座椅折斷，（圖擷取自X平台）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲航空（Air Europa）週一（1日）1架由西班牙馬德里（Madrid）飛往烏拉圭蒙特維多（Montevideo），編號UX045的波音787-9航班，在遭遇強烈亂流後，緊急轉降在巴西納塔爾（Natal）機場，所幸飛機平安降落，不過機上乘客約30人因此受傷。

綜合外媒報導，UX045航班在當地時間週日晚上11點57分，載著325人於西班牙馬德里起飛，預計當地時間週一上午抵達烏拉圭蒙特維多，但根據機場營運商蘇黎世機場集團巴西分公司（Zurich Airport Brasil）說法，UX045航班在當地時間週一凌晨2時32分，請求緊急轉降巴西東北部的納塔爾機場（Natal Airport），該機場距離原目的地蒙特維多還有4000公里遠。

受傷的約30名乘客來自西班牙、烏拉圭、以色列、德國和玻利維亞，消息指出，有些乘客頭部受傷，有些人骨折，大多為輕傷，在治療後已經出院，而截至週一下午，還有4人尚未出院。

社群平台上流傳的照片和影片可見部分飛機座椅折斷，機艙內天花板更有多處破損，電線和管路裸露在外。

歐洲航空表示，已安排另一架飛機在週一從馬德里起飛，將接載其他乘客繼續完成到蒙特維多航程。

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