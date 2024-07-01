輝達TAIPEI-1算力免費供我產官學研用 經濟部公布4案獲選

輝達提供超級電腦Taipei-1的25%算力，免費供我國產官學研進行研發使用。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕輝達（NVIDIA）獲經濟部「大A+計畫」（領航企業研發深耕計畫）補助在台灣設立研發中心，去年底已完成建置AI超級電腦TAIPEI-1，Taipei-1的25%算力將免費提供我國產官學研與新創進行研發使用，第一次算力徵案徵選與排序結果出爐，共有4案獲選。

Taipei-1算力申請徵案經過經濟部產業技術司審查，後續技術司將按照評選排序，依序通知申請單位按批次使用Taipei-1算力。其中有2案適用DGX 平台，2案是OVX 系統。

請繼續往下閱讀...

技術司說明，這次公告採組隊方式申請，已公告的2+2隊是2024年Q3的算力，Taipei-1共有兩種超級電腦（DGX和OVX），每隊可使用6週。

DGX 平台部分，排序第1的是台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）提出的「生成式AI應用（含智慧製造、智慧座艙、智慧客服、設計自動化、智慧金融與智慧交通等）」專案，排序第2是國科會TAIDE計畫提出的「旗艦級TAIDE模型之研發」。

OVX 系統部分，排序第1的是中鋼提出的「高爐爐頂佈料數位雙生」，排序第2的是工研院機械所的「元宇宙智慧工廠與生成式AI機器人應用」。

技術司指出，這個月會公告開放第4季的算力申請，明年則規劃開放第1、2季一併受理申請，今年年底會公告徵案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法