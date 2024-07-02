台積電效應！菊陽町地價飆漲24％ 高居全日本第2

台積電的設廠使日本熊本縣菊陽町土地價格飛漲。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕日本國稅廳1日數據顯示，日本土地價格連續第3年上漲，尤其是外國觀光客湧入以及外商建廠的地區，土地價格更是漲翻天。其中台積電進駐的熊本縣菊陽町的地價漲幅24%，僅次於觀光勝地長野縣白馬村的32.1%。

白馬村的土地漲幅高居全日本之冠，該村夏季是健行、避暑景點，冬天則是滑雪勝地，自疫情結束後，外國觀光客絡繹不絕。而在台積電設廠前充斥玉米田的菊陽町，以24%的漲幅排名第2，第3及第4名依序是大阪西區（Nishi Ward）的19.3%、岐阜縣高山市的17.8%。

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韓國朝鮮日報報導，台積電目前在熊本菊陽町興建晶圓廠，帶動該區地價飛漲，而半導體相關企業也相繼前來建設。台積電投資86億美元的熊本1廠已於今年2月完成，並計畫投資139億美元興建2廠。

報導說，自去年以來，菊陽町週邊地區的大型商業設施為台積電員工及其家屬設立台灣美食區，禮品區的銷售量也幾乎翻漲1倍。

日本國稅廳1日公佈所謂「路線價」，亦即主要道路旁每平方公尺標準住宅與建築用地價格，這是計算土地繼承與贈與稅的課徵基準。

數據顯示，今年日本全國平均路線價年增2.3%，為連續第3年上漲，且是自2010年開始採用現行計算方式以來最大增幅。增幅排名前3名的地區分別是福岡縣（5.8%）、大阪府（5.6%）與東京都（5.3%）。

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